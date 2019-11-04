В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать сладости

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по правильному выбору кондитерских изделий. В ведомстве обратили внимание на требования к свежести продуктов — именно поэтому, отмечается в рекомендациях, лучше выбирать продукцию местных фабрик. Кроме того, покупки следует делать только в стационарных торговых точках с подходящими условиями хранения.

Также ведомство порекомендовало не покупать продукцию, в составе которой указаны растительные сливки, загустители, эмульгаторы и меланж. Появление таких компонентов указывает на то, что заменили натуральные компоненты на искусственные.

Кроме того, мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. «Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции», — говорится в сообщении ведомства.

