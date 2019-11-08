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Министр спорта Нижегородской области ушел в отставку

13:13, 08.11.2019
Министр спорта Нижегородской области ушел в отставку
Фото: government-nnov.ru

Глава Минспорта Нижегородской области Сергей Панов покинул свой пост 6 ноября. Исполняющим обязанности министра будет бывший заместитель Панова Алексей Москвин.

Бывший министр предложил журналистам спросить о причинах его ухода у губернатора, пишет «Коммерсант». Он добавил, что пока не имеет планов относительно дальнейшего трудоустройства.

Панов был назначен на должность министра спорта региона в апреле 2014 года. До этого он шесть лет занимал должность гендиректора баскетбольного клуба «Нижний Новгород».

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