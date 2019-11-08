Ушел из жизни бывший директор кузнечного завода ПАО «КАМАЗ» Павел Полторыхин

Скончался бывший директор кузнечного завода ПАО «КАМАЗ» 76-летний Павел Полторыхин. Информация о кончине почетного гражданина Набережных Челнов появилась в корпоративной газете «Вести КАМАЗа».

Справка

Павел Полторыхин родился 1 января 1943 года в городе Киселевске Кемеровской области. На заводе КАМАЗ он работал с 1971 года. До 1983 года занимал должности заместителя начальника кузнечного цеха, начальника кузнечно-прессового цеха, начальника кузнечно-прессового производства Кузнечного завода, после чего был избран секретарем партийного комитета КАМАЗа. Благодаря его усилиями в 1984 году завод был награжден Орденом Ленина.

С 2001 по 2005 год Павел Полторыхин работал первым заместителем генерального директора — исполнительным директором ОАО «КАМАЗ». В 2005 году был избран депутатом Набережночелнинского городского совета народных депутатов.

Павел Полторыхин награжден званием «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», имеет почетные грамоты Республики Татарстан, города и ОАО «КАМАЗ», является почетным гражданином города Набережные Челны.