Предприятие в Нурлате сбрасывало сточные воды возле кладбища

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Предприятие СПССК «Восток» в Нурлате сбрасывало сточные воды в районе христианского кладбища. Инспекторы Минэкологии РТ также обнаружили, что жидкие отходы регулярно сбрасывали возле городского полигона.

Данное правонарушение было зафиксировано в ходе проверки после жалоб местных жителей. Инспекторы установили фотоловушку, которая и зафиксировала машину, которая приехала на полигон, чтобы слить сточные воды третьего класса опасности.

В отношении предприятия были составлены протоколы об уничтожении плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления и о невыполнении установленных требований по улучшению и защите земель. Виновнику грозит штраф в размере 440 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Минэкологии РТ.

Ранее сообщалось, что в Казани расследуется уголовное дело по факту незаконной добычи песка в Приволжском районе города.