Активисты «Доброго фуд-трака» за месяц раздали около 300 порций горячего питания в Казани

В Казани активисты «Доброго фуд-трака» на новой точке — в парке им. Петрова в Кировском районе — за шесть выездов раздали около 300 порций горячего питания.

Каждый день фуд-трак бесплатно раздает более 50 порций горячей еды и оказывает безвозмездно помощь в трех городских локациях. Так, в сквер на Бурхана Шахиди активисты приезжают в понедельник в 13.30, по вторникам в 14.00, по средам в 10.30, по четвергам в 14.00, по пятницам в 9.30 и по субботам в 14.00.

На улице Дубравной, у Дома ветеранов, «Добрый фуд-трак» останавливается по вторникам в 11.00. Еженедельно активисты раздают питание 400 нуждающимся горожанам.

В парке им. Петрова каждый четверг с 11.00 любой желающий может получить суп, второе, хлеб и напиток абсолютно бесплатно. Кроме того, здесь раздают гигиенические наборы и оказывают бесплатную медицинскую и юридическую помощь, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее уже сообщалось, что в Казани открылась точка «Доброго фуд-трака» в парке Петрова.

