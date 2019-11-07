В Казани количество аварий с общественным транспортом сократилось на 10%

В Казани с начала 2019 года количество ДТП с участием общественного транспорта сократилось на 9,6%. При этом за 9 месяцев по вине водителей автобусов не произошло ни одной аварии.

Такие данные приводит комитет по транспорту исполкома Казани.

Республиканский автовокзал 07, ИП Герасимов, ИП Умарова находятся в лидерах рейтинга, их автобусы не попали ни в одно ДТП. Наибольший рост наблюдается в УМ-4, там количество ДТП сократилось на 67%.

Основную часть от всех ДТП продолжают составлять случаи падений пассажиров в салонах транспортных средств.