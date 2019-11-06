Новости спорта

16:13 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Лига чемпионов. «Локомотив» дома уступил «Ювентусу»

22:47, 06.11.2019
Лига чемпионов. «Локомотив» дома уступил «Ювентусу»
Фото: twitter.com/fclokomotiv

«Локомотив» в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу в домашнем матче уступил итальянскому «Ювентусу» (1:2).

Хозяева пропустили в самом начале встречи. На 3-й минуте матча после ошибки вратаря «Локомотива» Гилерме мяч в ворота москвичей отправил Рэмзи. Спустя 10 минут подопечные Семина отыгрались, точный удар удался Миранчуку. Но удержать ничейный счет «Локомотив» не сумел, пропустив на 91-й минуте матча второй мяч.

«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2 (1:1, 0:1)
Голы: Миранчук, 12, Рэмзи, 3, Диего Коста, 91.

СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров