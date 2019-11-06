Лига чемпионов. «Локомотив» дома уступил «Ювентусу»

«Локомотив» в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу в домашнем матче уступил итальянскому «Ювентусу» (1:2).

Хозяева пропустили в самом начале встречи. На 3-й минуте матча после ошибки вратаря «Локомотива» Гилерме мяч в ворота москвичей отправил Рэмзи. Спустя 10 минут подопечные Семина отыгрались, точный удар удался Миранчуку. Но удержать ничейный счет «Локомотив» не сумел, пропустив на 91-й минуте матча второй мяч.

«Локомотив» — «Ювентус» — 1:2 (1:1, 0:1)

Голы: Миранчук, 12, Рэмзи, 3, Диего Коста, 91.