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Преподаватель КФУ предложил создать комментарии к Конституции Татарстана

17:35, 06.11.2019 1
Преподаватель КФУ предложил создать комментарии к Конституции Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Заведующий кафедрой конституционного и административного права КФУ Евгений Султанов предложил на круглом столе в Госсовете РТ дополнить Конституцию Татарстана разъяснительными комментариями.

При этом он акцентировал внимание на имеющиеся сложности внутри вертикали власти касательно взаимодействия между органами государственной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба парламента.

Напомним, сегодня в Татарстане отмечается День Конституции республики. Советский Союз распался, а автономные республики требовали от Кремля самостоятельности. После долгой и кропотливой работы 27 лет назад в Казани был принят основной закон РТ. Историк Алексей Бушуев в колонке, написанной для «Реального времени», рассказывает, как в непростых политических и экономических условиях принимался этот важный для региона и страны документ.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 ноя
    Комментарий не может дополнить закон. В лучшем случае разъяснить. Хотя в стане возможно все
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