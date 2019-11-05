Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 65 рублей

Директор по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслан Селиванов считает, что на этой неделе курс рубля будет находиться в диапазоне 64—65 рублей за 1$.

На прошлой неделе поддержку рублю оказывали налоговый период и решение ФРС США о снижении ставки. На этой неделе явных факторов, способствующих укреплению рубля, не ожидается. Снижающиеся котировки нефти, сигналы ФРС США о паузе в смягчении политики в стране скажутся на «уверенности» отечественной валюты.

Напомним, что сегодня Верховный суд Татарстана утвердил приговор бывшему брокеру «Ак Барс» Банка Артему Люлинскому с правками в части гражданского иска.

