Верховный суд РТ признал манипулятором экс-брокера «Ак Барс» Банка

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана утвердил приговор бывшему брокеру «Ак Барс» Банка Артему Люлинскому с правками в части гражданского иска. На этом настаивала прокуратура.



Напомним, в августе Кировский суд Казани признал его виновным в манипулировании рынком ценными бумагами и постановил взыскать в пользу потерпевшего банка 75 млн рублей.

Защита настаивала на отмене приговора и невиновности Люлинского, гособвинение просило уточнить сумму, подлежащую взысканию, — 75 млн 410 тысяч 857 рублей. В части суммы апелляционная инстанция требования прокуратуры удовлетворила, в остальной части оставила приговор без изменения. Таким образом, он вступил в силу.

Последнее слово брокера — в материале «Реального времени».