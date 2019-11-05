Верховный суд РТ признал манипулятором экс-брокера «Ак Барс» Банка
Сегодня Верховный суд Татарстана утвердил приговор бывшему брокеру «Ак Барс» Банка Артему Люлинскому с правками в части гражданского иска. На этом настаивала прокуратура.
Напомним, в августе Кировский суд Казани признал его виновным в манипулировании рынком ценными бумагами и постановил взыскать в пользу потерпевшего банка 75 млн рублей.
Защита настаивала на отмене приговора и невиновности Люлинского, гособвинение просило уточнить сумму, подлежащую взысканию, — 75 млн 410 тысяч 857 рублей. В части суммы апелляционная инстанция требования прокуратуры удовлетворила, в остальной части оставила приговор без изменения. Таким образом, он вступил в силу.
Последнее слово брокера — в материале «Реального времени».ПроисшествияБизнесЭкономикаФинансыБанки Татарстан
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