Минниханов: «Единение народов России — это неодолимая сила»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем народного единства. В поздравлении он отметил, что единение народов России на протяжении истории страны ковалось как в боях, так и в трудовой деятельности.

«Опыт истории учит, что единение народов России — это неодолимая сила. Так было в 1612 году, на поле Полтавской битвы, в период наполеоновского нашествия и в годину Великой Отечественной войны.

Не только в боях ковалось это единство. Создание мощной экономики, строительство городов и сел, развитие социальной инфраструктуры, общепризнанные достижения в науке и культуре — все это результаты труда многих поколений россиян, представителей всех народов и конфессий нашей страны», — говорится в поздравлении.

Минниханов также опубликовал в своем Instagram видео, посвященное Дню народного единства.

