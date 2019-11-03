Фильм «Кире» татарстанского производства покажут в российских регионах

Фильм татарстанских режиссеров Рустама Рашитова и Ильсеяр Дамаскин «Кире» выпустят в федеральный прокат.

«Договоренность по премьере в Москве существует, она пройдет в столице ближе к Новому году. Также мы планируем показать картину в Нижегородской и Челябинской областях и в Забайкалье», — сказала руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова.

Региональный прокат пройдет на 10 площадках Татарстана в залах, которые субсидированы Фондом кино.

Кроме того, прокатчики планируют показать картину в Башкортостане, пишет «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что фильм башкирского режиссера Булата Юсупова «Первая Республика» обогнал в голосовании фильм режиссера из Татарстана Алины Галимуллиной «Кахесия» в номинации «Полнометражное игровое кино» на сайте межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә».

