На трассе Казань — Набережные Челны нашли торговца занесенной в Красную книгу рыбой

В Татарстане инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам обнаружили краснокнижную рыбу на торговой площадке у дороги между Казанью и Набережными Челнами. Продавец был оштрафован.

«Стерлядь продавали в Мамадышском районе, вдоль трассы Казань — Набережные Челны. Рыба занесена в Красную книгу Татарстана и находится в статусе редкого уязвимого вида в связи с низкой численностью», — сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушитель оштрафован по статье 3.1 КоАП РТ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений». Для физлиц размер санкций составляет 2—4 тыс. рублей, должностные лица платят 10—15 тысяч рублей, а юрлица штрафуются на 100—200 тысяч рублей.

С начала 2019 года по этой статье составлено 14 протоколов, а сумма собранных штрафов составила 48 тысяч рублей.