«Эссен Продакшн» занял первое место на всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019»
В этом году ежегодная премия делового портала «Управление производством» вручалась в пятый раз. Основная цель премии — выявить компании-лидеры по производительности труда в России. Для этого изучаются более 5 000 промышленных предприятий страны, совокупная выручка которых составила более 51% ВВП России, а суммарное количество сотрудников — более 5,5 млн человек.
Основные направления премии — машиностроение, металлургия, приборостроение, энергетика, пищевая, химическая, нефтегазовая и радиоэлектронная промышленность.
Повышение операционной эффективности и производительности труда — одна из главных задач для российских компаний. Производительность труда — ключевой показатель, по которому оценивают работу руководителей направлений.
«Эссен Продакшн АГ» — крупнейший производитель соусов, кетчупа, джемов. Кроме того, сейчас развивается крупный кондитерский проект «Эссен Продакшн АГ». Компания заняла первое место сразу в двух номинациях — «Пищевая промышленность» и «Кондитерская промышленность». Компания принимала участие в премии впервые, и сразу вышла на лидерские позиции с показателями производительности труда 18,81 млн рублей на человека в год.
Генеральный директор компании Леонид Барышев говорит о том, что сегодня для расчета производительности труда уже недостаточно рассматривать объемы продукции и качество работы сотрудников: необходимо еще учитывать силу бренда. Именно поэтому российским производителям сложнее вырваться в лидеры, чем международным лидерам рынка с раскрученным брендом и огромными инвестициями. Поэтому компания в своей стратегии развития делает акцент на силе бренда.
«С точки зрения производства мы планируем полную сырьевую автоматизацию, внедрить полную бестарную упаковку, продолжать закупать также высокопроизводительные технологичные линии, инвестируя в закупку ежегодно не менее 2 млрд рублей. С точки зрения маркетинга, мы разрабатываем несколько новых брендов, которые обладают потенциалом собрать так называемую «премию бренда». Это непростой путь, но в настоящий момент как в кондитерском, так и в соусном производстве нам удалось достигнуть лидерских позиций именно благодаря созданию сильного бренда», — говорит Барышев.
Справка
Группа Компаний АО «Эссен Продакшн АГ» — один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год составил 20,89 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» — бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.
Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.
В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 34 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, «Магнит», «Лента», Мetro, «ЭССЕН». На долю торговых сетей приходится более 25% от общего объема продаж.
Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тыс. тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.
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