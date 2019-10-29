«Эссен Продакшн» занял первое место на всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России — 2019»

В этом году ежегодная премия делового портала «Управление производством» вручалась в пятый раз. Основная цель премии — выявить компании-лидеры по производительности труда в России. Для этого изучаются более 5 000 промышленных предприятий страны, совокупная выручка которых составила более 51% ВВП России, а суммарное количество сотрудников — более 5,5 млн человек.

Основные направления премии — машиностроение, металлургия, приборостроение, энергетика, пищевая, химическая, нефтегазовая и радиоэлектронная промышленность.



Повышение операционной эффективности и производительности труда — одна из главных задач для российских компаний. Производительность труда — ключевой показатель, по которому оценивают работу руководителей направлений.

«Эссен Продакшн АГ» — крупнейший производитель соусов, кетчупа, джемов. Кроме того, сейчас развивается крупный кондитерский проект «Эссен Продакшн АГ». Компания заняла первое место сразу в двух номинациях — «Пищевая промышленность» и «Кондитерская промышленность». Компания принимала участие в премии впервые, и сразу вышла на лидерские позиции с показателями производительности труда 18,81 млн рублей на человека в год.



Генеральный директор компании Леонид Барышев говорит о том, что сегодня для расчета производительности труда уже недостаточно рассматривать объемы продукции и качество работы сотрудников: необходимо еще учитывать силу бренда. Именно поэтому российским производителям сложнее вырваться в лидеры, чем международным лидерам рынка с раскрученным брендом и огромными инвестициями. Поэтому компания в своей стратегии развития делает акцент на силе бренда.

«С точки зрения производства мы планируем полную сырьевую автоматизацию, внедрить полную бестарную упаковку, продолжать закупать также высокопроизводительные технологичные линии, инвестируя в закупку ежегодно не менее 2 млрд рублей. С точки зрения маркетинга, мы разрабатываем несколько новых брендов, которые обладают потенциалом собрать так называемую «премию бренда». Это непростой путь, но в настоящий момент как в кондитерском, так и в соусном производстве нам удалось достигнуть лидерских позиций именно благодаря созданию сильного бренда», — говорит Барышев.





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