Тренер «Ак Барса»: «Попросим играть агрессивно — мы всегда хотим играть с шайбой»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко рассказал о предстоящем матче казанцев против «Амура».

− Против «Барыса» получилась тяжелая игра, так она и с «Амуром» будет тяжелая. Во-первых, хабаровская команда входит в тройку по игре в первом периоде. Мы стараемся не смотреть на таблицу, отталкиваться от своей игры. Поэтому готовимся к этому матчу, как к любому другому.

− То, что «Амур» сегодня занимает место в нижней части таблицы, потребует от тренерского штаба дополнительной мотивации игроков? Подсознательно все понимают, что при всем уважении к хабаровскому клубу сегодня это не СКА, ЦСКА или «Авангард».

− Посмотрите на Восточную конференцию: все команды подравнялись, там разница в восьмерке − три игры ты выиграл, и уже турнирное положение другое. «Амур» выиграл два последних матча, команда на эмоциональном подъеме. Здесь абсолютно нельзя смотреть, топовая это команда или нет, все команды работают и играют на победу — тот же «Адмирал». Очень ровно все идут, и последние туры это показали: «Куньлунь» обыграл «Авангард», «Витязь». Здесь на это вообще нельзя обращать внимания, нужно отталкиваться от своей игры, от своей концепции и работать так, как мы хотим.

− Если говорить о рисунке игры и качестве хоккея, какие сильные стороны у «Амура»?

− У них очень много играют две пары братьев — Зогорна и Ушенины. Плюс неплохое большинство, в меньшинстве работают плотно очень, будет тяжело взломать эту плотную оборону. Попросим играть агрессивно — мы всегда хотим играть с шайбой, идти на ворота, лезть. Если размажем все это по углам, то победы не добьемся. Надо концентрироваться именно на тех вещах, которые мы будем требовать и просить от ребят.

− Судя по раскатке, в состав возвращается Ожиганов, не было Зарипова. Дали ему отдохнуть?

− Это нормальная ротация, все работают, дали молодым ребятам шанс сыграть. Каждый готовится, Данис также работает, все нормально с ним.

− Подключили в состав Воеводина, хотя в «Барсе» он не сильно выделяется. Почему решили именно его поднять в «Ак Барс»?

− Я не скажу, что он не выделяется в «Барсе». Мы смотрели домашние игры, он выделяется, и поэтому он здесь. У каждого игрока в «Барсе» есть возможность попасть в первую команду, для этого они и играют, и тренируются. Получил шанс — используй его. Так же и Валеев, и другие молодые ребята готовятся. Я думаю, что молодежь мы будем привлекать, каждый получит шанс.

− Сегодня Воеводин не сыграет?

− Почему? Он будет играть. Поэтому надеемся, рассчитываем. Ну а как еще? Без воды плавать не научишься, поэтому надо давать им шанс, чтобы они прогрессировали. К молодым ребятам — только так, — приводит слова Горбенко пресс-служба «Ак Барса».

Матч между «Ак Барсом» и «Амуром» состоится сегодня в Казани, начало матча — 19.00 по мск.