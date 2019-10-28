МЧС Татарстана предупредил о штормовом ветре

Сегодня, 28 октября, до 22 часов на территории Татарстана и в Казани местами ожидается сильный юго-западный ветер. В ближайшие три часа его порывы могут достигать 25 метров в секунду.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, в республике объявлено штормовое предупреждение.

МЧС Татарстана напоминает, что при сильных порывах ветра и ухудшении погодных условии следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, избегать больших деревьев и не парковать около них автомобили.

Кроме того, не следует прятаться от порывов ветра около стен домов или на остановках общественного транспорта. Не исключено падение кусков шифера с крыш домов или других кровельных материалов, предупредили в пресс-службе МЧС РТ.

