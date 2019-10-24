Цулыгин о большинстве «Салавата»: «Сегодня попали в створ ворот»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги победного матча с «Витязем» (2:1 от) регулярного первенства КХЛ.

— Мне очень понравилось, как играли первый и третий период. Совсем не понравился второй по качеству игры — соперник создал много моментов, мы теряли шайбу. Хорошо, что выстояли его и не проиграли. Игра хорошая, были моменты забить и пропустить, играли активно.

— «Салават» две шайбы забросил в большинстве, что поменяли?

— Сегодня попали в створ ворот. До этого были моменты, просто не могли попасть. Нужно продолжать дальше так действовать, больше бросать.

— Команда мало забивает, как планируете приводить болельщиков на игры?

— Для команды самое главное — это победа и хорошая игра. Если будут победы, то и болельщики придут, — считает Цулыгин.