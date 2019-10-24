Бродвейский хит «…Шоу пошло не так» будет представлен зрителям Казани

Театральная компания «Бродвей Москва», «Тинькофф Банк» и корпорация PMI впервые в истории подарят жителям Казани настоящую бродвейскую комедию, которая так и называется «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»! Теперь, чтобы посмотреть этот сверхпопулярный спектакль, необязательно лететь в Нью-Йорк, Лондон или Москву. Уже этой осенью казанцы увидят оригинальную бродвейскую постановку в исполнении звездного состава московских артистов. Премьера спектакля состоится 23 ноября в КСК КФУ «УНИКС».

«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — театральный хит сезона, спектакль-катастрофа в исполнении актеров ведущих драматических театров Москвы, среди которых МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Ленком, «Сатирикон», Театр им. Пушкина, Театр наций и другие. Премьера российской постановки состоялась в октябре 2018 года в московском Театре МДМ, с того времени зрительский интерес и обсуждения пьесы не утихают — за полгода ее посмотрели свыше 200 000 зрителей столицы. Спектакль был поставлен в более чем 20 странах пяти континентов и получил самые престижные театральные награды — Премию Лоуренса Оливье в Великобритании, премию «Мольер» во Франции и «Тони» в США.

По сюжету, актеры-любители ставят пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях: Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин, Анна Глаубэ и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.

Билеты можно приобрести на сайте официального билетного оператора kassir.ru и pmishow.com.