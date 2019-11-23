Спектакль «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

Бродвейский хит «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» будет представлен зрителям Казани.



Театральная компания «Бродвей Москва» впервые в истории подарят жителям Казани настоящую бродвейскую комедию, которая так и называется «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»! Теперь, чтобы посмотреть этот сверхпопулярный спектакль, не обязательно лететь в Нью-Йорк, Лондон или Москву. Уже этой осенью казанцы увидят оригинальную бродвейскую постановку в исполнении звездного состава московских артистов. Премьера спектакля состоится 23 ноября в КСК КФУ «УНИКС».

«…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — театральный хит сезона, спектакль-катастрофа в исполнении актеров ведущих драматических театров Москвы, среди которых МХТ им. Чехова, Театр им. Вахтангова, Ленком, Сатирикон, Театр им. Пушкина, Театр Наций и другие. Премьера российской постановки состоялась в октябре 2018 года в московском Театре МДМ, с того времени зрительский интерес и обсуждения пьесы не утихают — за полгода ее посмотрело свыше 200 000 зрителей столицы. Спектакль был поставлен в более, чем 20 странах 5 континентов и получил самые престижные театральные награды — Премию Лоуренса Оливье в Великобритании, Премию «Мольер» во Франции и «Тони» в США.



В труппе российской постановки «Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» — созвездие артистов ведущих драматических театров Москвы, таких как МХТ им. Чехова, Театр Наций, Театр им. Вахтангова, «Ленком», «Сатирикон», а также актеры московских мюзиклов. Одну из главных ролей в спектакле исполнит обладательница яркого комедийного таланта, актриса театра и кино Анастасия Стоцкая.