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Женская «Динамо-Казань-УОР» впервые в истории выиграла Кубок молодежной лиги

13:53, 23.10.2019
Женская «Динамо-Казань-УОР» впервые в истории выиграла Кубок молодежной лиги
Фото: Пресс-служба "Динамо-Казань-УОР"

Женская волейбольная команда «Динамо-Казань-УОР» впервые в своей истории стала обладателем Кубка молодежной лиги.

В «Финале четырех», прошедшем в Калининграде, участвовали три молодежные команды из Казани, Одинцово, Челябинска — плюс хозяйки площадки из «Локомотива».

В финальном матче «Динамо» уверенно в трех сетах разгромило «Локомотив» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).

Финал:

«Локомотив» — «Динамо-Казань-УОР» — 0:3 (20:25, 19:25, 16:25)

СпортВолейбол Татарстан
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