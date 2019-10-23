Женская «Динамо-Казань-УОР» впервые в истории выиграла Кубок молодежной лиги
Женская волейбольная команда «Динамо-Казань-УОР» впервые в своей истории стала обладателем Кубка молодежной лиги.
В «Финале четырех», прошедшем в Калининграде, участвовали три молодежные команды из Казани, Одинцово, Челябинска — плюс хозяйки площадки из «Локомотива».
В финальном матче «Динамо» уверенно в трех сетах разгромило «Локомотив» — 3:0 (25:20, 25:19, 25:16).
Финал:
«Локомотив» — «Динамо-Казань-УОР» — 0:3 (20:25, 19:25, 16:25)СпортВолейбол Татарстан
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