Маск отправил первый твит через спутниковую сеть, разрабатываемую SpaceX

Американский предприниматель Илон Маск отправил первый твит, используя для этого спутниковую сеть Starlink, которую разрабатывает его компания SpaceX для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному Интернету пятого поколения (5G).

«Отправляю это сообщение через спутник Starlink. Ух ты, сработало», — написал миллиардер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Илон Маск принял участие по видеосвязи в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым», куда его пригласили достаточно необычным способом. Возле офиса SpaceX в городе Хоторн появился билборд с популярным российским мемом «Kak tebe takoe, Elon Musk?».

