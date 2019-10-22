Новости технологий

08:05 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Маск отправил первый твит через спутниковую сеть, разрабатываемую SpaceX

12:54, 22.10.2019
Маск отправил первый твит через спутниковую сеть, разрабатываемую SpaceX
Фото: wikipedia.org

Американский предприниматель Илон Маск отправил первый твит, используя для этого спутниковую сеть Starlink, которую разрабатывает его компания SpaceX для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному Интернету пятого поколения (5G).

«Отправляю это сообщение через спутник Starlink. Ух ты, сработало», — написал миллиардер в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Илон Маск принял участие по видеосвязи в краснодарском бизнес-форуме «Дело за малым», куда его пригласили достаточно необычным способом. Возле офиса SpaceX в городе Хоторн появился билборд с популярным российским мемом «Kak tebe takoe, Elon Musk?».

ТехнологииITТелекоммуникацииОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров