Росстат: каждый второй россиянин может купить только еду и одежду

В России на 0,6% выросло количество семей с низким доходом. У 49,4% людей денег хватает лишь на еду и одежду. В основном к небогатым жителям страны относятся пенсионеры, многодетные и неполные семьи.

Как подчеркивает РБК, 14,1% россиян испытывают трудности при оплате жилищно-коммунальных услуг. Для 32,6% людей финансово затруднительно приобрести автомобиль, квартиру, дачу.

Также 0,7% жителей России не только не мечтают о недвижимости, но даже не могут купить себе еду.

Напомним, нобелевские лауреаты 2019 года исследовали, как развивающимся странам преодолеть нищету.