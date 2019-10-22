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Росстат: каждый второй россиянин может купить только еду и одежду

12:58, 22.10.2019
Росстат: каждый второй россиянин может купить только еду и одежду
Фото: pixabay.com

В России на 0,6% выросло количество семей с низким доходом. У 49,4% людей денег хватает лишь на еду и одежду. В основном к небогатым жителям страны относятся пенсионеры, многодетные и неполные семьи.

Как подчеркивает РБК, 14,1% россиян испытывают трудности при оплате жилищно-коммунальных услуг. Для 32,6% людей финансово затруднительно приобрести автомобиль, квартиру, дачу.

Также 0,7% жителей России не только не мечтают о недвижимости, но даже не могут купить себе еду.

Напомним, нобелевские лауреаты 2019 года исследовали, как развивающимся странам преодолеть нищету.

Общество
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