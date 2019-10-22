В Татарстане ожидается сильный ветер и туман

Во вторник, 22 октября, в Татарстане ожидается облачная погода.

Ночью и утром дождь; в отдельных районах туман. Днем местами небольшой дождь.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный порывами до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.



Максимальная температура ночью от +5°С до +10°С, днем — от +7°С до +12°С.



В Казани днем ожидается от +7°С до +10°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +9°С до +11°С.