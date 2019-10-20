К девочке из Челнов, которая захлебнулась в бассейне в Пхукете, начал приходить педагог

К Василисе Сагуновой, девочке, которая весной 2015 года едва не погибла в бассейне в Пхукете, начал приходить педагог. Он занимается с ней, читает книжки и беседует.

Напомним, ребенок был госпитализирован еще 27 марта 2015 года. Находясь на отдыхе вместе с родителями на острове Пхукет, девочка упала на дно глубокого бассейна. К тому моменту, когда родители заметили это, она провела под водой уже несколько минут. С сильнейшей гипоксией и остановкой сердца ребенка доставили в ближайшую больницу, а затем, после реанимационных процедур, отправили в Бангкок.

В настоящее время девочка до сих пор дышит с кислородной поддержкой, которую ненадолго отключают.

Как сообщает мама ребенка в соцсетях: «Василиса все так же открывает глаза, бодрствует, чувствует прикосновения, вздыхает, очень хочется верить, что в это время она с нами».

