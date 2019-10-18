ФАС выдала предписание «Яндексу» за рекламу букмекерских контор

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предписание «Яндексу» из-за контекстной рекламы букмекерских контор. Теперь компанию могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей.

Ведомство признало «Яндекс» виновным в нарушении закона о рекламе при распространении контекстной рекламы букмекерских контор «1хставка» и «LEON» в поисковой системе.

«Как установила комиссия, в поисковой системе «Яндекс» по запросам «1xstavka скачать», «1хставка официальный сайт» и «1хставки ставки» отображается контекстная реклама букмекера «1хставка» с адресом официального сайта, информацией о предоставляемых услугах и контактными данными. Аналогичная информация о букмекере «LEON» отображается в контекстной рекламе при наборе в поисковой строке «Яндекс» словосочетаний «leon фрибет» и «леон букмекер», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Действующее законодательство ограничивает доступ к азартным играм в интернете, а также их рекламу. В нарушение этого запрета компания в блоке контекстной рекламы своей поисковой системы распространяет рекламу букмекерских контор.

Как отметили в ФАС, материалы переданы для возбуждения административного дела. Размер штрафа за такого рода нарушения составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее компания «Яндекс.Такси» вновь подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по покупке сервиса такси «Везет».

