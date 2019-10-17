В Татарстане сошли с рельсов вагоны товарного состава

В Татарстане под Нурлатом сошли с рельсов два вагона. Опрокидывания вагонов не произошло.

Как сообщает пресс-служба татарстанского главка МЧС, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Движение поездов останавливать не пришлось.

Сообщение об инциденте поступило поздно вечером в среду, в 23.40. Группа спасателей прибыла на место в 00.10.

«Установлено, что произошел сход одной колесной пары 8-го вагона, и двух колесных пар 7-го вагона», — говорится в сообщении.

Работы по восстановлению движения на этой ветке планируется завершить к 12.00 сегодня.