Фарид Мухаметшин вошел в тройку самых упоминаемых глав региональных парламентов России
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в сентябре 2019 года занял третье место в рейтинге самых упоминаемых в СМИ руководителей законодательных органов регионов России. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».
Среди важнейших инфоповодов прошлого месяца, связанных с Фаридом Мухаметшиным, называются его переизбрание председателем Госсовета республики и визит в Татарстан председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, которого в Казани сопровождал глава парламента РТ, говорится в комментариях к рейтингу.
Первое место в медиарейтинге занял председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, второе — руководитель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
В пятерку лидеров также вошли глава Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.
Глава Курултая Башкортостана Константин Толкачев — на шестом месте.
Сегодня татарстанские парламентарии во главе с Фаридом Мухаметшиным обсудили проект республиканского бюджета.ОбществоВластьАналитика Татарстан
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