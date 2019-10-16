Фарид Мухаметшин вошел в тройку самых упоминаемых глав региональных парламентов России

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин в сентябре 2019 года занял третье место в рейтинге самых упоминаемых в СМИ руководителей законодательных органов регионов России. Рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Среди важнейших инфоповодов прошлого месяца, связанных с Фаридом Мухаметшиным, называются его переизбрание председателем Госсовета республики и визит в Татарстан председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, которого в Казани сопровождал глава парламента РТ, говорится в комментариях к рейтингу.

Первое место в медиарейтинге занял председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, второе — руководитель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

В пятерку лидеров также вошли глава Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и председатель Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Глава Курултая Башкортостана Константин Толкачев — на шестом месте.

Сегодня татарстанские парламентарии во главе с Фаридом Мухаметшиным обсудили проект республиканского бюджета.