Вячеслав Основин: «Автомобилист» — хорошая команда, мы забили свои моменты и выиграли игру»

Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин подвел итоги победного матча с «Автомобилистом» (3:1).

— Тяжелая игра, «Автомобилист» — хорошая команда. У них были моменты зацепиться за счет, но хорошо сыграли вратарь и защитники. Забили свои моменты и выиграли игру. Момент с голом? Мне шайба в колено попала.

— За счет чего смогли перебросать соперника во втором периоде?

— Ближняя лавка была, удавалось перекрывать «Автомобилисту» игру и быстрее проводить смены.

— Тренер после матча сказал, что все три периода были равными.

— Тренеру виднее, значит так и было. Я соглашусь с ним, — цитирует Основина корреспондент «Реального времени».