Вячеслав Основин: «Автомобилист» — хорошая команда, мы забили свои моменты и выиграли игру»
Нападающий «Ак Барса» Вячеслав Основин подвел итоги победного матча с «Автомобилистом» (3:1).
— Тяжелая игра, «Автомобилист» — хорошая команда. У них были моменты зацепиться за счет, но хорошо сыграли вратарь и защитники. Забили свои моменты и выиграли игру. Момент с голом? Мне шайба в колено попала.
— За счет чего смогли перебросать соперника во втором периоде?
— Ближняя лавка была, удавалось перекрывать «Автомобилисту» игру и быстрее проводить смены.
— Тренер после матча сказал, что все три периода были равными.
— Тренеру виднее, значит так и было. Я соглашусь с ним, — цитирует Основина корреспондент «Реального времени».СпортХоккей Татарстан
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