Татарстан вошел в пятерку регионов с самыми высокими продажами легковых авто в сентябре

Татарстан вошел в пятерку российских регионов, где в сентябре были самые высокие продажи легковушек, отметили эксперты «Автостат Инфо».

У республики оказалось четвертое место, здесь было продано 5 810 машин. Однако этот результат ниже на 9% прошлогоднего показателя.

Больше всего авто было продано в Москве — 17 383 единиц, чуть отстает от российской столицы Подмосковье, здесь было реализовано 9 788 автомобилей. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург, там продали 7 953 легковых авто.

Краснодарский край показал результат в 4 726 проданных машин и стал пятым регионом, где были высокие продажи легковушек в сентябре.

Кроме того, шестое место заняла Башкирия, здесь покупатели приобрели 4 488 машин, к прошлогоднему показателю сентября продажи упали на 10%.

Ранее сообщалось, что в России стали больше продажи автомобилей с двигателями объемом до 1,4 литра включительно. Это на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

