Аэропорт «Казань» назвал самые пунктуальные авиакомпании сентября

Фото: Максим Платонов, «Реальное время»

Международный аэропорт «Казань» подвел итоги исследования пунктуальности среди авиакомпаний, выполнявших рейсы из столицы Татарстана, за сентябрь 2019 года. Рейтинг был составлен в двух номинациях — «российские авиакомпании» и «перевозчики СНГ и дальнего зарубежья».

Среди отечественных авиакомпаний лидируют архангельская Smartavia, «ЮВТ Аэро» и «Аэрофлот». В числе зарубежных перевозчиков, чаще других успевающих «выпускать» рейсы из воздушной гавани в точно указанное время, были названы Belavia, Finnair и Azerbaijan Airlines.