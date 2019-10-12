Минздрав РФ меняет правила посещения реанимации
Минздрав России подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению больных в реанимации родственниками. Документ, призванный устранить препоны, существовавшие ранее, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно новым правилам, посещение пациента осуществляется с согласия его или его законного представителя и разрешения руководителя структурного подразделения медицинской организации.
Представитель лечебного учреждения утверждает график посещений и должен обеспечить пришедших халатами, бахилами, масками и шапочками.
Посетители с признаками инфекционных заболеваний и алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинскую организацию допускаться не будут.
Не допускается посещение больных во время проведения пациентам инвазивных манипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и другие манипуляции), реанимационных мероприятий, санобработки помещений, а также во время санитарно-гигиенических процедур соседей больного по палате.
Посещение пациента в ночное время допускается в исключительных случаях и по письменному разрешению, говорится в проекте.
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