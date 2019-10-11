«Ак Барс» прервал свою победную серию, уступив ЦСКА
«Ак Барс» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступил московскому ЦСКА — 2:5.
В составе казанцев отличились Михаил Фисенко и Патрис Кормье. Бывший нападающий «барсов» Иржи Секач набрал 3(1+2) очка, а защитник Богдан Киселевич оформил дубль.
Отметим, что это поражение стало для «Ак Барса» первым на домашней арене и прервало серию из шести побед подряд.
«Ак Барс» − ЦСКА − 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Голы:
0:1 — Киселевич (Окулов, 9:26)
1:1 — Фисенко (26:30, 5x4)
1:2 — Вей (Слепышев, Секач, 26:46)
1:3 — Секач (Вей, 32:57)
1:4 — Киселевич (Секач, 36:26)
2:4 — Кормье (Петров, Азеведо, 48:05)
2:5 — Окулов (Мамин, 53:06)
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