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Новая акция для держателей корпоративных карт от «Банка Казани»

16:58, 08.10.2019

С 7 октября 2019 года «Банк Казани» запускает акцию «Трать с выгодой!» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — держателей корпоративных карт.

Каждый месяц до конца года банк будет разыгрывать бесплатные три месяца обслуживания по пакетам банка. Участники акции — клиенты, совершившие расходные операции по корпоративной карте на сумму не менее 2000 рублей каждая.

В конце проведения акции среди участников будет разыгран дополнительный главный приз — сертификат на пакет «Стандарт» юридической поддержки «Юрист 24 для МСБ» от партнера банка ООО «Европейская Юридическая Служба».

В розыгрыше принимают участие как уже имеющие корпоративную карту клиенты, так и оформившие карту в период действия акции.

Более подробно с условиями акции, информацией об организаторе вы можете ознакомиться здесь.

ООО КБЭР “Банк Казани”

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ЭкономикаБанки Татарстан
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