Ученый рассказал о важности открытий нобелевских лауреатов по физике

Фото: twitter.com/NobelPrize (слева направо - Джеймс Пиблз, Мишель Майор и Дидье Кело)

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил важность научных достижений лауреатов Нобелевской премии в области физики.



Напомним, что премию в этом году получили Джеймс Пиблз из США за «теоретические открытия в физической космологии», а также швейцарцы Дидье Кело и Мишель Майор за открытие первой экзопланеты «на орбите солнецеподобной звезды».

Вибе отметил, что награждение физиков — это «признание заслуг в давно совершенных открытиях». По его словам, Пиблз — это человек, который стоит у истоков современной космологии,

«В частности, ему принадлежит существенная роль в открытии космического микроволнового фона, который в России называют реликтовым излучением... Награда нашла героя спустя много лет, но, по формулировке Нобелевского комитета, он получает премию не только за реликтовое излучение, но и за всю совокупность своих работ в области космологии», — цитирует Вибе RT.

Достижения двух других лауреатов, по словам астрофизика, во многом определяют развитие современной астрономии.

«В 1995 году они доказали, что у других звезд, похожих на Солнце, тоже могут быть планеты. До этого существование планет у звезд солнечного типа было не совсем очевидно, но Майор и Пело доказали, что это так. Теперь это одно из мощнейших направлений развития современной астрономии, мы знаем больше 4000 этих планет», — добавил ученый.

