Ученые разработали искусственную кровь с универсальной группой

Японские ученые разработали искусственную кровь, которая может быть перелита любым пациентам независимо от их группы крови и тем самым значительно повысить шансы на выживание серьезно раненых людей.

Кровь с универсальной группой решает проблему с определением группы крови у нуждающегося в переливании при чрезвычайных ситуациях, когда человеку требуется неотложная медицинская помощь, пишет японская газета The Asahi Shimbun.

Тестирование искусственной крови проводилось на кроликах, страдающих от серьезной кровопотери. В результате эксперимента выжили шесть из десяти животных, что сопоставимо с показателями кроликов, получавших настоящую кровь.

Из положительных моментов искусственной крови также отмечаются длительный срок годности и отсутствие побочных явлений ее применения.

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