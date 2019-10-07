За 9 месяцев 2019 года на автомобильных дорогах Башкирии произошло около трех тысяч ДТП

С января по сентябрь текущего года на автомобильных дорогах Башкортостана произошло 2,9 тыс. ДТП. Это на 222 аварии (или на 7,6%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 3,7 тыс. пострадавших получили ранения различной степени тяжести (снижение на 6,4%), 313 человек погибли (сокращение на 19,7%), доложил на совещании в правительстве республики и. о. председателя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов.

Наибольшее количество погибших в ДТП зафиксировано по Туймазинскому району. На дорогах местного значения — в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

Вместе с тем по количеству погибших в результате ДТП среди городов-миллионников России столица Башкортостана по состоянию на 1 сентября 2019 года имеет самый низкий абсолютный показатель погибших в ДТП (19 человек) со снижением на -45,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добавил Мухаметьянов.

Напомним, в минувшее воскресенье в Башкирии произошло 17 аварий, в которых погибли 4 человека.