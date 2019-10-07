Петербуржец признан виновным в выводе за границу более миллиарда рублей

В Санкт-Петербурге мужчина 1990 года рождения признан виновным в незаконном перечислении за пределы РФ более одного миллиарда рублей (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Следствием и судом установлено, что Александр Булатов, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с Сергеем Черемухиным под руководством Элизабет Елены Фон Мессинг с 2014 по 2015 годы от имени подконтрольного юридического лица осуществили незаконное перечисление денежных средств за пределы России на общую сумму более 1 млрд рублей под предлогом приобретения из-за границы дорогостоящего программного обеспечения, действительная стоимость которого была завышена в сотни раз, сообщает СК РФ.

Судом Булатову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Фон Мессинг и Черемухин объявлены в международный розыск. В их отношении судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег.