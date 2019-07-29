СМИ: в России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег

В России могут создать Единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании в связи с подозрениями в нарушении законодательства в сфере отмывания денег (115-ФЗ).

В нем будут указаны все причины, по которым произошла блокировка счетов, а также список всех кредитных организаций, разорвавших с «отказником» договорные отношения, сообщают «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) на законопроект Министерства финансов, призванный устранить необоснованные блокировки.

По словам замглавы НСФР Александра Наумова, существование реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии.

Напомним, что ранее три крупнейших американских банка — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов для исключения случаев отмывания денег из России. В первых двух не выявили подозрительной активности на счетах их клиентов. В Citigroup отказались комментировать текущее расследование.