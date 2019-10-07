Бастрыкин оценил работу Следкома на «тройку с плюсом»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что недоволен качеством работы ведомства, оценив результаты деятельности ведомства на «тройку с плюсом».

За прошлый год в ведомстве сменилось 40% руководителей территориальных органов, при этом 1,5 тыс. следователей ежегодно получают дисциплинарные наказания, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Ранее Бастрыкин поручил забрать в центральный аппарат два уголовных дела из Татарстана. В связи с этим штат следственного управления СКР по РТ будет сокращен на время служебных проверок ряд следователей, криминалистов и руководителей различного уровня.

Причиной послужили две семьи из Татарстана, прибывшие на личный прием к председателю СКР.