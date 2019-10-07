Стало известно, какие нарушения нашла в психбольнице Казани делегация Совета Европы

Делегация Совета Европы (СЕ) подвела итоги посещения в октябре 2018 года психиатрических больниц и психоневрологических интернатов в Казани, Волгограде и Саратове.

Оказалось, что проверяющие нашли в татарстанской клинике целый ряд серьезных нарушений прав человека.

Первой находкой комиссии стала электрошоковая терапия без анестезии для людей с острой шизофренией. В беседе с «Реальным временем» Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в РТ, назвала причину, по которой применялся такой метод лечения. По ее словам, дело в том, что в штате больницы до сих пор нет анестезиолога.

— Сейчас эта практика приостановлена, и Минздрав РФ думает, как решить проблему, — добавила Сабурская.



Также комиссия обнаружила, что в психбольнице пациенты, больные ВИЧ-инфекцией, не получали необходимые препараты. А в Казанской клинике таких было 28 человек. Сария Сабурская подтвердила, что проблема была обнаружена, но, по ее словам, ее уже решили. «Сегодня все препараты туда поставляют. Буквально сразу же после появления первого проекта отчета комитета все решилось. Все, кому положено получать антиретровирусную терапию, ее получают», — заявила она.



Кроме того, эксперты обратили внимание на переполненность больницы, нехватку персонала.

Уполномоченный по правам человека в РТ добавила, что сразу же после того, как делегация отбыла, она начала плотно работать с ПБСТИН: провела несколько визитов в больницу, осматривала помещения, просматривала записи с камер наблюдения — словом, держит руку на пульсе. В последний раз она посетила больницу 5 сентября.



Подробнее о том, что именно указано в отчете европейской комиссии, устранены ли спустя год вопиющие нарушения и как действуют российские власти, — в материале «Реального времени».

