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«С днем рождения, брат!» Рустам Минниханов поздравил Кадырова с днем рождения

09:28, 05.10.2019
«С днем рождения, брат!» Рустам Минниханов поздравил Кадырова с днем рождения
Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова с днем рождения. Сегодня политику исполняется 43 года.

В поздравительном ролике под песню татарского исполнителя показаны кадры встреч двух глав республик. «Туган конен белэн, брат! Поздравляю!» — прокомментировал поздравительный ролик Минниханов в своем «Инстаграме».

Ранее Минниханов опубликовал поздравление с Днем гражданского согласия и единения, который отмечается 6 сентября. Он адресовал послание главе Чечни и жителям республики.

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