Росреестр может заключить соглашение с Иннополисом

Росреестр в ближайшее время может заключить соглашение с Иннополисом, сообщила сегодня на совместном заседании коллегии Росреестра и Госкомимущества Республики Беларусь в Казани замминистра экономического развития РФ — руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Виктория Абрамченко.

Перед началом заседания Абрамченко провела рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым , одним из главных вопросов которой стали возможности соглашения о взаимодействии между Иннополисом и Росреестром.

«Вы знаете, что для нас качество госуслуг, их переход преимущественно в цифровой формат, бесконтактные технологии оказания государственных услуг очень важны. Ваш потенциал, потенциал Иннополиса, для нас очень важен. В частности, мы недавно обсуждали с министром экономического развития Максимом Орешкиным проект по использованию пространственных данных для цели управления регионами», — подчеркнула она в разговоре с журналистами.

Ранее сообщалось, что в Верхнеуслонском районе Татарстана может появиться проектный центр для обучения специалистов по обслуживанию канатных дорог.

