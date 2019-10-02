День в истории: международный день ненасилия, приговор Салтынчихе и смерть основателя Lipton
«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 2 октября. Сегодня отмечаются праздники:
- Международный день ненасилия
- День профтехобразования в странах СНГ
- Ганди Джаянти в Индии — день рождения Махатмы Ганди
В этот день произошли значимые события:
- 1187 — султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода
- 1552 — взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России
- 1608 — Иоанн (Ханс) Липперсхей представил голландскому правительству свое изобретение — прототип оптического телескопа
- 1768 — Екатерина II утвердила приговор Салтычихе
- 1803 — Москва впервые увидела полет воздушного шара
- 1836 — Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции
- 1870 — Рим стал столицей объединенной Италии
- 1879 — русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на «вагон с бесконечными рельсами» — прототип трактора на гусеничном ходу
- 1922 — введена в оборот литовская национальная валюта лит
- 1928 — в Мадриде основана организация «Опус Деи», получившая широкую известность, благодаря роману Дэна Брауна «Код да Винчи»
- 1936 — в США открыто первое после отмены «сухого закона» предприятие по производству алкогольных напитков
- 1939 — Вторая мировая война: капитуляция польской военно-морской базы Хель
- 1940 — издан указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Государственных трудовых резервов
- 1944 — Вторая мировая война: подавление немецкими войсками Варшавского восстания
- 1946 — премьера первой «мыльной оперы» «Далекий холм» в телесети DuMont
- 1974 — в Якутии произведен ядерный взрыв «Кристалл» мощностью 1,7 килотонны
- 2000 — ученые из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу
- 2002 — в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор
- 2009 — со второй попытки ирландцы проголосовали на референдуме за Лиссабонский договор
В этот день родились:
- 1800 — Нат Тёрнер (казнен в 1831), американский раб-проповедник, руководитель восстания рабов в Вирджинии
- 1852 — Уильям Рамзай (ум. 1916), шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904)
- 1869 ― Махатма Ганди (ум. 1948), один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии
- 1879 — Уоллес Стивенс (ум. 1955), американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1955)
- 1882 ― Борис Шапошников (ум. 1945), советский военачальник и военный теоретик, маршал Советского Союза
- 1914 — Юрий Левитан (ум. 1983), диктор Всесоюзного радио с (1931), народный артист СССР
- 1939 — Юрий Глазков (ум. 2008), советский космонавт, Герой Советского Союза
- 1945 — Виктор Анпилов (ум. 2018), российский политик и общественный деятель, председатель исполкома движения «Трудовая Россия»
- 1949 — Энни Лейбовиц, американская фотохудожница
- 1951 — Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен
- 1964 — Евгений Сидихин, советский и российский актер театра и кино, телеведущий
В этот день умерли:
- 1709 — Иван Мазепа (р. 1639), гетман Войска Запорожского (1687—1708)
- 1804 — Никола Жозеф Кюньо (р. 1725), французский инженер, первым соорудивший самоходную машину
- 1927 — Сванте Аррениус, шведский физико-химик, Нобелевский лауреат
- 1931 — Томас Липтон, ирландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании
- 1974 ― Василий Шукшин (р. 1929), советский писатель, кинорежиссер, актер
- 1980 ― Валентин Варламов (р. 1934), советский летчик-испытатель, член первого отряда космонавтов
- 1988 — Хаменгкубувоно IX (р. 1912), индонезийский политический деятель, национальный герой Индонезии
- 2009 — Игорь Голембиовский (р. 1935), советский и российский журналист, главный редактор газеты «Известия»
- 2018 — Роман Карцев (р. 1939), артист эстрады, театра и кино, народный артист России
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