День в истории: международный день ненасилия, приговор Салтынчихе и смерть основателя Lipton

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 2 октября. Сегодня отмечаются праздники:



Международный день ненасилия

День профтехобразования в странах СНГ

Ганди Джаянти в Индии — день рождения Махатмы Ганди

В этот день произошли значимые события:



1187 — султан Египта и Сирии Саладин после недолгой осады захватил Иерусалим, что послужило поводом к началу Третьего крестового похода

1552 — взятие войсками Ивана Грозного Казани, присоединение Казанского ханства к России

1608 — Иоанн (Ханс) Липперсхей представил голландскому правительству свое изобретение — прототип оптического телескопа

1768 — Екатерина II утвердила приговор Салтычихе

1803 — Москва впервые увидела полет воздушного шара

1836 — Чарльз Дарвин вернулся из длившегося неполных пять лет кругосветного путешествия на корабле «Бигль», которое привело к созданию его теории эволюции

1870 — Рим стал столицей объединенной Италии

1879 — русский механик-самоучка Федор Блинов получил патент на «вагон с бесконечными рельсами» — прототип трактора на гусеничном ходу

1922 — введена в оборот литовская национальная валюта лит

1928 — в Мадриде основана организация «Опус Деи», получившая широкую известность, благодаря роману Дэна Брауна «Код да Винчи»

1936 — в США открыто первое после отмены «сухого закона» предприятие по производству алкогольных напитков

1939 — Вторая мировая война: капитуляция польской военно-морской базы Хель

1940 — издан указ Президиума Верховного Совета СССР о создании Государственных трудовых резервов

1944 — Вторая мировая война: подавление немецкими войсками Варшавского восстания

1946 — премьера первой «мыльной оперы» «Далекий холм» в телесети DuMont

1974 — в Якутии произведен ядерный взрыв «Кристалл» мощностью 1,7 килотонны

2000 — ученые из американской правительственной организации Ames Laboratory создали новый сверхтвердый материал, по твердости уступающий только алмазу

2002 — в Японии в продажу поступил первый в мире робот-инкассатор

2009 — со второй попытки ирландцы проголосовали на референдуме за Лиссабонский договор

В этот день родились:

1800 — Нат Тёрнер (казнен в 1831), американский раб-проповедник, руководитель восстания рабов в Вирджинии



1852 — Уильям Рамзай (ум. 1916), шотландский химик, открывший инертные газы аргон, криптон, ксенон и неон, лауреат Нобелевской премии (1904)

1869 ― Махатма Ганди (ум. 1948), один из руководителей и идеолог национально-освободительного движения Индии

1879 — Уоллес Стивенс (ум. 1955), американский поэт, лауреат Пулитцеровской премии (1955)

1882 ― Борис Шапошников (ум. 1945), советский военачальник и военный теоретик, маршал Советского Союза

1914 — Юрий Левитан (ум. 1983), диктор Всесоюзного радио с (1931), народный артист СССР

1939 — Юрий Глазков (ум. 2008), советский космонавт, Герой Советского Союза

1945 — Виктор Анпилов (ум. 2018), российский политик и общественный деятель, председатель исполкома движения «Трудовая Россия»

1949 — Энни Лейбовиц, американская фотохудожница

1951 — Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен

1964 — Евгений Сидихин, советский и российский актер театра и кино, телеведущий



В этот день умерли: