В Казани и Москве пройдет Российско-Германский семинар по профилактике радикализма

«МИРЭА — Российский технологический университет» готов заплатить 2,1 млн рублей за организацию и проведение Российско-Германского семинара для специалистов по работе с молодежью на тему: «Профилактика радикализма в молодежной среде».

Заявки принимаются до 2 октября. Аукцион состоится 4 октября Оплатят мероприятие за счет субсидии на выполнение госзадания, сообщается на сайте госзакупок.

Семинар пройдет в октябре 2019 года, точные даты станут известны в течение трех рабочих дней после заключения контракта. Первый и второй дни проведут в Москве, третий четвертый и пятый — в Казани.

Всего в семинаре примут участие не менее 72 человек — 25 из России, 12 из Германии, также будут 10 членов оргкомитета, по шесть почетных гостей и переводчиков, 13 экспертов. От подрядчика потребуется обеспечить проживание, питание и трансфер, разработать программу семинара, организовать информационное обеспечение, а также обеспечить участие в нем представителей профильных организаций (например, Министерства науки и высшего образования, Института востоковедения РАН, Министерства по делам молодежи Татарстана, Антитеррористической комиссии в Татарстане, фонда «Германо-Российский молодежный обмен».