Facebook и WhatsApp могут вынудить раскрывать переписку пользователей британской полиции

Власти США и Великобритании намерены подписать соглашение, по которому социальные сети и медиа-платформы, включая Facebook и WhatsApp, будут вынуждены делиться зашифрованными сообщениями пользователей с британской полицией.

О том, что такое соглашение готовится к подписанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Раскрытие переписки будет касаться дел по серьезным уголовным преступлениям, включая терроризм и педофилию, передает сообщение RNS.

Напомним, в сентябре Конгресс США потребовал от Amazon, Apple, Facebook и Google раскрыть переписку своих топ-менеджеров.