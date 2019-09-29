В Австрии начались досрочные выборы в парламент

В 7:00 мск (6:00 по местному времени) в Австрии открылись первые участки на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата местного парламента). Большинство участков откроются на час позже и будут работать до 17:00 по местному времени.

В ходе голосования в Австрии будут избирать 183 членов нижней палаты парламента, передает «Интерфакс». Среди партий-фаворитов — возглавляемая отправленным в отставку канцлером Себастьяном Курцем «Австрийская народная партия» (АНП), а также ультраправая «Австрийская партия свободы» (АПС) и «Социал-демократическая партия Австрии».

Ранее австрийский парламент выразил правительству Курца вотум недоверия после скандала с публикацией видеозаписи с Ибицы. На записи якобы запечатлены переговоры вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе с некоей Аленой Марковой, названной племянницей российского олигарха. После публикации записи Штрахе а позже и Курц ушли в отставку.