Сегодня в Татарстане без существенных осадков и до +10 градусов

В воскресенье, 29 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +5°С до 10°С. В Казани днем ожидается от +7°С до 9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до 8°С.