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Сегодня в Татарстане без существенных осадков и до +10 градусов

05:33, 29.09.2019
Сегодня в Татарстане без существенных осадков и до +10 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 29 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +5°С до 10°С. В Казани днем ожидается от +7°С до 9°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +5°С до 8°С.

Общество Татарстан
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