Как подготовить собаку к передержке

Планируете путешествие или нужно уехать по делам на несколько дней, но не с кем оставить лохматого товарища? Нет необходимости отказываться от важной поездки. Сегодня благодаря активной деятельности сервисов по передержке собак можно со спокойной душой отлучиться из города на неделю-другую и быть спокойным: ваш пес в надежных руках.

Профессиональные догситтеры организуют наилучший уход за вашим питомцем, создадут для него домашнюю уютную атмосферу. Цена на подобные услуги намного меньше, чем в специальных гостиницах. К тому же в центрах для собак часто животных содержат в клетках, что возмутительно. А если воспользоваться услугами догситтера, то можно быть уверенным: у собаки будет максимум пространства, много прогулок на свежем воздухе, сбалансированное питание и масса увлекательных развлечений.

Подготавливаем домашнего любимца к передержке

Ни один хозяин собаки не желает, чтобы его отъезд стал стрессом для лохматого. Чтоб пес хорошо воспринял расставание и без проблем адаптировался к временной разлуке и привык к догситтеру, существует опция «Бесплатное знакомство». Услуга подразумевает приезд профессионального выгульщика с целью познакомиться с вашим любимцем.

Как сделать пребывание питомца у ситтера максимально комфортным во время вашего отсутствия? Обсудите с выгульщиком особенности характера четвероногого, его привычки, предпочтения, распорядок дня и прочие нюансы. Решили оставить собаку на передержку в Казани — для спокойствия пса и минимизации стресса положите ему с собой домашние предметы. Питомец, находясь в окружении знакомых безделушек, будет меньше по вам скучать, быстрее адаптируется к новым условиям, не будет испытывать тревогу. Это может быть ваша футболка, любимые игрушки лохматого, его миска и т. д. Все это поможет собачке чувствовать себя более уверенно в новом доме. Почему домашняя передержка — это удобно и комфортно:

Уход за псом оказывают профессионалы (а не родственники-любители).

Своевременное оказание ветеринарной помощи при необходимости.

Соблюдение дневного режима.

Активные прогулки на свежем воздухе, игры, развлечения.

Комфортные условия проживания (как дома).

Доверьте любимую собаку настоящему профессионалу

Все догситтеры сервиса «Гульдог» — профессионально обученные специалисты, которые прошли стажировку, сдали экзамен кинологу и работают по корпоративным стандартам. Ситтеры проходят тщательную проверку службой безопасности, постоянные инструктажи и тестирование — неотъемлемый атрибут сотрудничества. Они — честные, надежные и любят собак.

Планируется командировка, отдых или к вам приезжает гость, у которого аллергия на собак? Воспользуйтесь услугами сервиса «Гульдог» (https://kzn.guldog.ru/), который организует передержку собаки на любой срок. Домашняя передержка лучше всяких отелей для собак. Пес на попечении догситтера чувствует себя максимально комфортно, а опция бесплатного знакомства поможет собаке привыкнуть к новому временному хозяину.

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