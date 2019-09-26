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СМИ: власти России не будут запрещать курить на балконе

16:52, 26.09.2019
СМИ: власти России не будут запрещать курить на балконе
Фото: pixabay.com

Запрет на использование открытого огня на балконах многоквартирных зданий не будет распространяться на курение сигарет и зажигание свечей.

Ограничение затронет исключительно приготовление пищи на открытом огне, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на МЧС.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий 1 октября. Таким образом, как сообщал ТАСС, жители России не смогут жарить на балконах шашлыки, зажигать свечи и даже курить.

Общество
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