СМИ: власти России не будут запрещать курить на балконе

Запрет на использование открытого огня на балконах многоквартирных зданий не будет распространяться на курение сигарет и зажигание свечей.

Ограничение затронет исключительно приготовление пищи на открытом огне, сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на МЧС.

Ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий 1 октября. Таким образом, как сообщал ТАСС, жители России не смогут жарить на балконах шашлыки, зажигать свечи и даже курить.