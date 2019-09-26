На вопросы читателей в прямом эфире ответит министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Валерьевич
30 сентября в 16.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Валерьевич Шадриков.
Тезисы к обсуждению:
- Экологическая обстановка в Татарстане. Болевые точки на карте республики.
- Основные причины загрязнения окружающей среды.
- Рекультивация Самосыровской и Тагаевской свалок.
- Реализация проекта «Оздоровление Волги»
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