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На вопросы читателей в прямом эфире ответит министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Валерьевич

13:08, 26.09.2019 Мероприятие:  Оnline-конференция с Александром Шадриковым Министром экологии и природных ресурсов РТ
На вопросы читателей в прямом эфире ответит министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Валерьевич

30 сентября в 16.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Валерьевич Шадриков.

Тезисы к обсуждению:

  • Экологическая обстановка в Татарстане. Болевые точки на карте республики.
  • Основные причины загрязнения окружающей среды.
  • Рекультивация Самосыровской и Тагаевской свалок.
  • Реализация проекта «Оздоровление Волги»

Задать свои вопросы спикеру вы можете прямо сейчас, оставив комментарий к новости.

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